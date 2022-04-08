Медведев назвал введенные санкции нарушением прав России

Медведев заявил, что введенные санкции являются прямым нарушением прав России

«Почти тысяча» введенных санкций являются прямым нарушением прав России. Так ограничения против страны в своем Telegram-канале охарактеризовал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что санкции являются мерами принуждения, которые принимает Совбез Организации Объединенных Наций на основании статьи 41 Устава ООН. Применяются ограничения, отметил Медведев, в отношении государства-правонарушителя. Он также подчеркнул, что никак иначе санкции принять нельзя.

«Все, что сделано почти тысячу раз за последнее время в отношении России, — это прямое нарушение прав Российской Федерации как суверенного государства со стороны отдельных стран или их союзов», — написал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).