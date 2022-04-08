Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев назвал введенные санкции нарушением прав России

Медведев заявил, что введенные санкции являются прямым нарушением прав России

Фото: Globallookpress.com

«Почти тысяча» введенных санкций являются прямым нарушением прав России. Так ограничения против страны в своем Telegram-канале охарактеризовал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что санкции являются мерами принуждения, которые принимает Совбез Организации Объединенных Наций на основании статьи 41 Устава ООН. Применяются ограничения, отметил Медведев, в отношении государства-правонарушителя. Он также подчеркнул, что никак иначе санкции принять нельзя.

«Все, что сделано почти тысячу раз за последнее время в отношении России, — это прямое нарушение прав Российской Федерации как суверенного государства со стороны отдельных стран или их союзов», — написал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал цель санкций Запада против России
Стало известно о спонсировании США поставок терминалов Starlink на Украину
Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном
Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России
Пушилин допустил причастность союзников Киева к удару по Краматорску
Медведев порассуждал об итоге санкций против России
Президент Германии назвал своей ошибкой поддержку «Северного потока-2»
137-килограммовый кондитер сбросил 66 килограммов и раскрыл секрет похудения
Названы необычные способы распознать экономический кризис
Россиянам перечислили вызываемые стрессом и тревожностью болезни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.