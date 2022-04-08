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Медведев сравнил санкции против России с одной из форм гибридной войны

Медведев заявил, что санкции против России могут быть квалифицированы как акт агрессии

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Санкции могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении России, а также как одна из форм гибридной войны. Такое сравнение сделал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, применение санкций направлено на подрыв экономической независимости страны, а также государственного суверенитета.

В таком случае у России возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права, добавил Медведев. Он подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что Россия воспользуется данным правом в тех формах и пределах, которые посчитает уместными.

Ранее зампредседателя Совбеза заявил, что целью санкций, введенных западными странами против России, является попытка свержения власти. При введении санкций Запад надеется, что они ослабят государство и вызовут недовольство в обществе, которое попробует сменить власть, уточнил Медведев.

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