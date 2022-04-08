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В Болгарии задержали бывшего министра туризма Румынии

В Болгарии задержали экс-министра туризма Румынии Удря, приговоренную к 6 годам заключения

Фото: Dimitar Kyosemarliev / Reuters

Полиция Болгарии задержала бывшего министра туризма Румынии Елену Удря, приговоренную к шести годам заключения за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в четверг, 7 апреля, Национальная полиция получила срочный запрос от правоохранительных органов Румынии с просьбой помочь в обнаружении на территории Болгарии легкового автомобиля и находящихся в нем лиц, в том числе экс-министра.

Удря была задержана в районе контрольно-пропускного пункта «Кулата». Ее задержали на основании европейского ордера на арест на 24 часа.

Согласно информации румынских спецслужб, во время работы на своем посту Удря от различных компаний получила взятки в размере более 1,1 миллиона евро. В отношении бывшего министра будет начата процедура по экстрадиции.

В марте бывшего премьер-министра Болгарии и лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова задержали по делу о вымогательстве. По словам его адвоката Менко Менкова, речь идет не о злоупотреблении деньгами Евросоюза, а о вымогательстве, жалобу на которое подало гражданское движение «Боец».

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Марина Совина
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