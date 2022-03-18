Бывшего премьер-министра Болгарии задержали по делу о вымогательстве

Адвокат экс-премьера Болгарии Борисова сообщил, что тот задержан по делу о вымогательстве

Бывшего премьер-министра Болгарии и лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова задержали по делу о вымогательстве. Об этом сообщил его адвокат Менко Менков, пишет РИА Новости.

По словам Менкова, речь идет не о злоупотреблении деньгами Евросоюза, а о вымогательстве, жалобу на которое подало гражданское движение «Боец».

«Я не выяснил, в чем конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство. В чем именно оно заключается, кого касается и когда происходило, не говорится», — пояснил Менков журналистам.

Адвокат добавил, что на данный момент по этому делу в качестве единственного свидетеля был допрошен действующий премьер-министр Кирил Петков.

Ранее Менков сообщал, что Борисова арестовали на 24 часа. По его словам, ближайшие сутки экс-премьер проведет в Главной дирекции национальной полиции (ГДНП).

О задержании Борисова в ходе масштабной полицейской операции стало известно вечером 17 марта. По данным МВД, операция связана с расследованием «120 случаев злоупотреблений Европейской прокуратурой в Болгарии». Помимо экс-премьера задержаны бывший министр финансов Владислав Горанов и другие политики. Сотрудники спецслужб проводят обыски в их домах.