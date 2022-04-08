«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС

Российский производитель мяса «Мираторг» отреагировал на проверку от ФАС

Компания Мираторг отреагировала на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провести проверку цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В компании указали, что не видят причин для проведения проверки, ее мотивы посчитали неясными и уточнили, что для этого не было причин. Проверку от ФАС подтвердили и указали, что она проходит в момент, «когда идет борьба за стабильность цепочек поставок продуктов питания для граждан страны и продуктовую безопасность в целом, а также ведется восстановительная работа информационных систем холдинга с учетом недавней хакерской атаки».

Ранее стало известно, что ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг», российского производителя мяса. Служба намерена изучить цепочку поставок и оценить ценообразование на продукцию компании.

«Мираторг» — один из крупнейших производителей свинины и говядины, а также крупный поставщик мяса на российском рынке.