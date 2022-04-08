Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС

Российский производитель мяса «Мираторг» отреагировал на проверку от ФАС

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Компания Мираторг отреагировала на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провести проверку цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В компании указали, что не видят причин для проведения проверки, ее мотивы посчитали неясными и уточнили, что для этого не было причин. Проверку от ФАС подтвердили и указали, что она проходит в момент, «когда идет борьба за стабильность цепочек поставок продуктов питания для граждан страны и продуктовую безопасность в целом, а также ведется восстановительная работа информационных систем холдинга с учетом недавней хакерской атаки».

Ранее стало известно, что ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг», российского производителя мяса. Служба намерена изучить цепочку поставок и оценить ценообразование на продукцию компании.

«Мираторг» — один из крупнейших производителей свинины и говядины, а также крупный поставщик мяса на российском рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Обнародованы предварительные данные о численности населения России
В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине
В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Россиянам дали совет насчет покупки долларов
В Кремле ответили на заявления Европы о нарушении санкций
Названы главные привычки долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.