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ФАС проверит цены «Мираторга»

ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении компании «Мираторг», крупнейшего российского производителя мяса, сообщили в ведомстве.

ФАС намерена изучить цепочку поставок и оценить ценообразование на продукцию компании, говорится в заявлении.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — уточнили в пресс-службе.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен и сокращением количества товара в торговых сетях. Премьер Михаил Мишустин 7 апреля сообщил, что за прошлый месяц по результатам проверок ФАС возбудила семь дел.

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Платон Щукин
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