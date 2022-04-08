ФАС проверит цены «Мираторга»

ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении компании «Мираторг», крупнейшего российского производителя мяса, сообщили в ведомстве.

ФАС намерена изучить цепочку поставок и оценить ценообразование на продукцию компании, говорится в заявлении.

«Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — уточнили в пресс-службе.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен и сокращением количества товара в торговых сетях. Премьер Михаил Мишустин 7 апреля сообщил, что за прошлый месяц по результатам проверок ФАС возбудила семь дел.