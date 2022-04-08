Модель обвинила российскую художницу в наживе на пошлом рисунке с ее лицом

Модель Дуань Мэй Юэ обвинила художницу из России в наживе на пошлом рисунке с ее лицом

Сингапурская модель Дуань Мэй Юэ обвинила российскую художницу Ангелину Поветьеву в том, что она незаконно рисует ее обнаженной ради наживы. Соответствующий материал приводит Mashable SEA.

Манекенщица заявила, что россиянка без разрешения использовала фотографии ее лица и писала на их основе обнаженную натуру. Таким образом, на «пошлой» картине в стиле ню под названием «Время открывать глаза» предстала раздетая по пояс девушка, изображенная с двух ракурсов.

Дуань Мэй Юэ отметила, что связалась с Поветьевой после того, как узнала, что она продала данную работу за 27 тысяч долларов (около двух миллионов рублей). При этом, по словам героини материала, во время разговора художница отрицала факт использования ее снимков. Кроме того, она прислала собеседнице фотографии другой модели, заявив, что в качестве референса использовала именно их. Однако, по мнению жительницы Сингапура, данные снимки были намеренно отретушированы.

«Как бы драматично это ни звучало, я действительно почувствовала, что мой мир рухнул. Когда я увидела себя обнаженной на картине, которую выставили на всеобщее обозрение и продали, я ощутила себя проституткой», — добавила модель в интервью изданию AsiaOne.

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