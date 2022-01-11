Бренд создал секс-куклу с внешностью модели без ее согласия

Израильская модель стала прототипом куклы для секса без своего согласия и решила подать на производителя интимных товаров в суд. О своих намерениях она сообщила в эфире утренней программы This Morning.

25-летняя Яэль Арис (Yael Aris) рассказала, что китайская компания Irontech Dolls выпустила в продажу 170-сантиметровую резиновую игрушку, дизайн которой полностью скопирован с ее внешности и параметров тела. Стоимость изделия под названием Яэль составляет 1290 фунтов стерлингов (131 тысяча рублей) с учетом скидки.

По словам манекенщицы, руководство бренда не связывалось с ней во время создания куклы. Героиня материала заявила, что планирует направить жалобу Irontech Dolls за незаконное использование ее внешности при производстве игрушки. Кроме того, девушка намерена приостановить продажу товара во всех офлайн и онлайн-торговых точках.

«Я не имею ничего против интимных товаров, проблема в том, что компания никак не уведомила меня о своих планах. Я не хочу принимать прибыль с продажи куклы, моя цель — убрать ее с полок магазинов, — заверила героиня материала. — Я извлекла главный урок, касающийся конфиденциальности. Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!».

В ноябре Эмили Ратаковски заявила, что устала от своей сексуальности. Манекенщица объяснила, что в реальной жизни постоянно чувствует объективизацию своей персоны, а звание секс-символа ограничивает ее в разных аспектах жизни.