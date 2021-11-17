Эмили Ратаковски устала от своей сексуальности

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски призналась, что устала быть секс-символом на протяжении десятилетий. Цитаты из ее книги «Мое тело» (My Body) приводит The Sun.

Манекенщица рассказала, что родители следили за ее внешностью и одеждой с ранних лет, а также учили ее извлекать выгоду из своей привлекательности. По словам Ратаковски, в детстве она молилась и просила бога сделать ее красивой. «Я считала красоту способом быть особенной. Когда я таковой становилась, то больше всего чувствовала любовь родителей», — пояснила она.

Ратаковски подчеркнула, что впервые столкнулась с нежелательным мужским вниманием в 12 лет, во время модельного кастинга в школе. Агент, чье имя не раскрывается, обратил внимание на глаза девочки на снимках в портфолио. «По этому взгляду ясно, что она занимается сексом», — высказался он. Модель отметила, что чувствовала себя униженной, однако осознавала себя самой сексуальной среди других претенденток.

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«Однажды меня выгнали со школьных танцев, поскольку посчитали, что я выгляжу слишком сексуально и нарочито демонстрирую свою фигуру. Я плакала, рассказывая маме об этом, а она сказала, что я должна продолжать в том же духе, — посетовала героиня материала. — Мне казалось, что я обязана доказать всем, что я самая сексуальная в мире».

Бизнесвумен удалось обрести большую популярность в социальных сетях, где она регулярно публиковала фотографии в обнаженном виде. Ратаковски призналась, что в реальной жизни постоянно чувствует объективизацию своей персоны, а звание секс-символа ограничивает ее в разных аспектах жизни.

«Я устала извиняться за демонстрацию своего тела. Написание книги — попытка наконец понять, что для меня значит сексуальность», — заключила модель.

Эмили Ратаковски прославилась после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран. После этого она неоднократно участвовала в Неделях моды, а также снималась в кино, телешоу и для известных модных журналов. Книга «Мое тело» была опубликована изданием The Sunday Times в октябре 2021 года.