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Политолог оценила будущее Франции при Макроне

Политолог Агеева: в случае победы на выборах Макрон проведет во Франции нужные реформы

Фото: Ludovic Marin / Reuters

В случае победы на выборах главы государства президент Франции Эммануэль Макрон сможет провести в стране ряд необходимых реформ. Так оценила будущее Пятой республики при Макроне замглавы Департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева в беседе с «Лентой.ру».

«Традиционно во время второго и последнего срока для президента уже нет никаких ограничений с переизбранием, и он может испытать на себе недовольство общества от трудных, но нужных перемен», — считает политолог. В частности, по ее мнению, Макрон сможет довести до конца пенсионную реформу, которая была встречена массовыми протестам в ходе его первого президентского срока.

Агеева добавила, что в случае переизбрания глава Пятой республики будет уделять большое внимание экологической повестке. «Одна из основных идей имиджа Макрона как политика — это участие Франции в решении глобальных проблем», — добавила она.

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10 апреля во Франции проходят президентские выборы. Если в первом туре определить победителя не удастся, второй тур состоится через две недели.

Ранее Макрон назвал своим приоритетом в случае переизбрания президентом освобождение страны от энергетической зависимости. «На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности — это стороны одной и той же проблемы», — заявил он.

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Екатерина Андреева
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