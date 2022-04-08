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В Госдуме отреагировали на нападение на главреда «Новой газеты»

Депутат Хинштейн назвал «пещерным уровнем» нападение на главреда «Новой газеты» Муратова

Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отреагировал на нападение на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и понадеялся, что полиция найдет преступников. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Осуждаю нападение на Дмитрия Муратова и надеюсь, что правоохранители сумеют найти преступников. Можно не разделять взгляды и убеждения "Новой", но опускаться до пещерного уровня бандерлогов недопустимо!» — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на Муратова в вагоне поезда. «Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал главред «Новой газеты».

По словам журналиста, после случившегося недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

Марина Совина
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