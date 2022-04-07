На главреда «Новой газеты» напал неизвестный

Неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда

Неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда. Об этом сообщает издание «Новая газета. Европа» в своем Telegram-канале.

«Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал главред «Новой газеты».

По словам журналиста, после случившегося недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

Ранее 7 апреля сообщалось, что журналисты «Новой газеты» запустили издание «Новая газета. Европа» после приостановки работы СМИ в России. Главредом СМИ стал Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Мартынов подчеркнул, что «Новая газета. Европа» — не филиал «Новой газеты», а самостоятельный проект.

О том, что «Новая газета» приостановила работу, стало известно 28 марта. Уточнялось, что приостановка деятельности издания продлится до окончания специальной операции России на Украине. Перед этим издание получило второе предупреждение от Роскомнадзора из-за упоминания некоммерческой организации, признанной иностранным агентом, без соответствующей маркировки.