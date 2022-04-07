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Журналисты «Новой газеты» запустили новое издание

Редакция «Новой газеты» запустила издание «Новая газета. Европа» после приостановки работы
Кирилл Мартынов

Кирилл Мартынов. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Журналисты «Новой газеты» запустили издание «Новая газета. Европа» после приостановки работы СМИ в России. Об этом в четверг, 7 апреля, в Telegram-канале нового медиа сообщил его главный редактор Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты».

«"Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности», — говорится в публикации.

Мартынов подчеркнул, что «Новая газета. Европа» — не филиал «Новой газеты», а самостоятельный проект. Он уточнил, что у издания независимый юридический и фактический статус.

В беседе с RTVI Мартынов рассказал, что сайт СМИ появится на следующей неделе. По его словам, редакция также намерена обсудить возможность печати издания в Европе. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в разговоре с телеканалом отказался прокомментировать создание его подчиненными нового медиа.

«Новая газета» объявила о приостановке выпуска издания в интернете и на бумаге 28 марта. Уточнялось, что приостановка работы продлится до окончания специальной операции России на Украине. Перед этим издание получило второе предупреждение от Роскомнадзора из-за упоминания некоммерческой организации, признанной иностранным агентом, без соответствующей маркировки. Регулятор напомнил учредителю и редакции «Новой газеты» о недопустимости нарушения российского законодательства.

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Маргарита Щигарева
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