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Роскомнадзор вынес второе предупреждение «Новой газете»

Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете» из-за упоминания иноагента без маркировки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор вынес второе письменное предупреждение изданию «Новая газета». Причиной стало упоминание некоммерческой организации (НКО), признанной иноагентом, без соответствующей маркировки. Об этом в понедельник, 28 марта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что регулятор напомнил редакции и учредителю «Новой газеты» о недопустимости нарушения российского законодательства. «Основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Первое предупреждение «Новой газете» регулятор вынес 22 марта. Причиной так же стало отсутствие маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. В Роскомнадзоре тогда напомнили, что отсутствие такой пометки является нарушением статьи 4 закона РФ «О средствах массовой информации».

Ранее стало известно о блокировке Роскомнадзором екатеринбургского интернет-ресурса It’s My City. Доступ к сайту издания был ограничен по решению Генпрокуратуры.

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Маргарита Щигарева
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