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Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту It’s My City

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ. Доступ был ограничен к екатеринбургскому интернет-ресурсу It’s My City. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Отмечается, что доступ к сайту издания был ограничен по решению Генпрокуратуры от 26 марта этого года.

Основанием для внесения ресурса в реестр блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее 16 марта сообщалось о блокировке сайта «Би-би-си». До этого ведомство ограничило доступ к сайтам издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и израильского русскоязычного Девятого канала. Регулятор также заблокировал сайт издания «Кавказский узел» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

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Асель Минбаева
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