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Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Би-би-си»

Фото: Henry Nicholls / РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ. Доступ был ограничен к ресурсу «Би-би-си». Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Отмечается, что доступ к сайту «Би-би-си» был ограничен по решению Генпрокуратуры от 24 февраля этого года.

Основанием для внесения ресурса в реестр блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее 16 марта сообщалось о блокировке сайтов издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и израильского русскоязычного Девятого канала. До этого регулятор ограничил доступ к сайту издания «Кавказский узел» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

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Евгения Наумова
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