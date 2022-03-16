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Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Bellingcat и Девятого канала

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты нескольких СМИ. Доступ был ограничен, в частности, к порталу издания Bellingcat (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и израильского русскоязычного Девятого канала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Помимо того, под ограничения попали сайты белорусского СМИ «Еврорадио», эстонской газеты Postimees, российского издания «Новые известия». Доступ к ним был заблокирован согласно решению Генеральной прокуратуры России от 24 февраля.

Маргарита Щигарева
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