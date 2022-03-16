Роскомнадзор заблокировал еще одно СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Кавказский узел»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел» (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор заблокировал сайт «Кавказского узла» по требованию Генеральной прокуратуры. В публикациях издания нашли фейки про Вооруженные силы России (ВС РФ).

«Мы всегда старались писать правдиво и честно — про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня наш ресурс был заблокирован по требованию Генпрокуратуры», — говорится в заявлении редакции в Telegram-канале издания.

Журналисты «Кавказского узла» отметили, что издание продолжит работу, несмотря на ограничения доступа к сайту. «Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки», — отмечается в сообщении.

Ранее 14 марта Роскомнадзор заблокировал популярное интернет-издание TJ (ранее было известно как TJournal) из-за фейков о спецоперации на Украине. До этого стало известно, что в России по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт петербургского издания «Бумага». В Роскомнадзоре пояснили, что ограничение доступа связано с размещением на сайте «заведомо ложной общественно значимой информации».

4 марта был подписан закон о наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.