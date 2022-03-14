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В России заблокировали интернет-издание TJ

Роскомнадзор заблокировал издание TJ из-за фейков об операции на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал популярное интернет-издание TJ (ранее было известно как TJournal) из-за фейков об операции России на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта.

В публикации на сайте издания уточняется, что редакция получила от Роскомнадзора письмо, в котором регулятор сообщил об ограничении доступа к порталу по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 27 февраля.

Согласно материалу, в Роскомнадзоре заявили, что на TJ были размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих России и гражданского населения Украины. «Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины», — приводится цитата регулятора.

В TJ добавили, что не знают, о каких именно публикациях идет речь в письме Роскомнадзора. Ведомство информацию об ограничении доступа к сайту официально не прокомментировало.

12 марта стало известно, что в России по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт петербургского издания «Бумага». В Роскомнадзоре пояснили, что ограничение доступа связано с размещением на сайте «заведомо ложной общественно значимой информации».

Ранее Роскомнадзор также заблокировал сайты изданий «Важные истории» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и Colta.ru, движения «За права человека» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и правозащитной организации Amnesty International.

Олег Давыдов
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