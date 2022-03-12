Сайт «Бумаги» заблокировали в России

Сайт петербургского издания «Бумага» заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского издания «Бумага» на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бумаги».

Доступ ограничивается ко всему сайту по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года. Согласно разъяснению Роскомнадзора, блокировка связана с размещением на сайте «заведомо ложной общественно значимой информации».

При попытке перейти на ресурсы издания перед российскими пользователями возникает сообщение: «Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Важные истории» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) и Colta.ru, движения «За права человека» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) и правозащитной организации Amnesty International.

