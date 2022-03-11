В России заблокировали сайты «Важных историй» и Colta.ru
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Важные истории» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) и Colta.ru, движения «За права человека» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) и правозащитной организации Amnesty International. Об этом стало известно из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.
При попытке перейти на их ресурсы перед российскими пользователями возникает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».
Отмечается, что этой статьей регламентируется порядок блокировки сайтов, которые распространяют призывы к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам.
Ранее 11 марта стало известно о блокировке на том же основании сайта общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесено Минюстом в список иноагентов).
До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журнала «Сноб» и издания «Медиазона» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).