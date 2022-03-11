В России заблокировали сайт движения «Голос»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту движения «Голос»

Роскомнадзор заблокировал сайт общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в список иностранных агентов). Об этом стало известно из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

При попытке перейти на сайт движения перед пользователями появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».

Как уточняет ТАСС, доступ к ресурсу был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных массовых акциях.

В августе 2021 года движение «Голос» было внесено Минюстом в список незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России. Запись об этом появилась в соответствующем реестре на сайте ведомства.