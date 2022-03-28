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«Новая газета» объявила о приостановке работы

«Новая газета» объявила о приостановке выпуска газеты в сетях и на бумаге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы после второго письменного предупреждения от Роскомнадзора. Об этом стало из сообщения, появившегося в официальном Telegram-канале издания.

«Мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины"», — говорится в официальном заявлении.

Когда редакция вернется к работе, не уточняется.

Ранее 28 марта стало известно, что Роскомнадзор вынес второе предупреждение «Новой газете». Причиной стало упоминание изданием некоммерческой организации (НКО), признанной иностранным агентом, без соответствующей маркировки. Отмечалось, что регулятор напомнил учредителю и редакции «Новой газеты» о недопустимости нарушения российского законодательства.

Первое предупреждение «Новой газете» было вынесено 22 марта.

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Евгения Наумова
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