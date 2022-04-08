В столице Башкирии наградят победителей Всероссийского фестиваля молодых поэтов

В Уфе 8 апреля наградят победителей Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри»

В Уфе 8 апреля проведут церемонию награждения победителей V Башкирского республиканского литературно-художественного конкурса «Звенит струна души моей» для детей и подростков со сложной жизненной ситуацией и регионального тура XVIII Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри». Как уточняет пресс-служба республиканского Минкульта, торжественное мероприятие будет проходить в в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди.

В ведомстве отметили, что оба мероприятия получили поддержку главы республики Радия Хабирова. Организация проектов проводится при поддержке республиканской общественной организации «Центр благотворительных и культурных программ «Хазина».

Пресс-служба указывает, что в 2022 году в конкурсе приняли участие более 400 жителей Башкирии и других регионов России и стран СНГ. Конкурсанты представили на суд жюри проозу и поэзию на русском, башкирском и татарском языках, а также художественные работы по графике, живописи, декоративно-прикладному искусству и лепке.

В дальнейшем юные дарования примут участия во встречах с известными журналистами, писателями и художниками Башкортостана и России, которые поделятся с ними своими опытом и знаниями в ходе мастер-классов.

В частности, в таких встречах примет участие главред «Литературной газеты», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Замшев, председатель «Русского литературного общества», директор Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри» Александра Чистякова, а также член международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, член Союза художников России и Башкортостана Раушания Бадретдинова.

Кроме того, Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди станет местом проведения круглого стола «300 лет российской империи – исторический вклад Башкортостана», организованного в рамках спецпроекта Литературной газеты «Настоящее прошлое».

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан пройдет суперфинал XXII ежегодного молодежного конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».