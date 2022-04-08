В России предложили снизить налог для онлайн-кинотеатров

«Известия»: онлайн-кинотеатры попросили правительство России снизить для них НДС до 10%

Онлайн-кинотеатры попросили правительство России снизить для них НДС с 20 до 10 процентов. Соответствующую инициативу направила в кабмин ассоциация «Интернет-видео», передают «Известия».

Ассоциация, в которую в том числе входят такие сервисы, как ivi, Okko, Amediateka и Start, направила письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По данным издания, письмо пока не получено.

Отмечается, что мера позволит увеличить инвестиции в производство оригинальных российских фильмов и сериалов, что смягчит дефицит премьерного контента, связанный с уходом с рынка западных киноновинок. В письме ассоциация также призывает снизить НДС для кинотеатров, внесенных в реестр отечественных аудиовизуальных сервисов и инвестирующих в производство оригинального контента.

Кроме того, правительству предложили принять антипиратский законопроект, предписывающий во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на незаконно размещенные в Сети фильмы и музыку. Его внесли в Госдуму в прошлом году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти в 2022 году выделят более 11,5 миллиарда рублей на производство российских кинофильмов. В конце марта глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявил «Интерфаксу», что в 2022 году российские кинотеатры могут потерять более 11 миллиардов рублей из-за ухода с отечественного рынка голливудского кино.