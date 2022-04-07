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Власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино

Премьер Мишустин заявил, что власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти России в 2022 году выделят более 11,5 миллиарда рублей на производство российских кинофильмов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС в четверг, 7 апреля.

Ранее сообщалось, что российский кинопрокатчик «Централ партнершип» предложил иностранным партнерам заключение новых контрактов в альтернативных евро и доллару валютах. Это вынужденная мера, связанная с западными санкциями: любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их в основном через американские или европейские банки.

В конце марта глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявил «Интерфаксу», что в 2022 году российские кинотеатры могут потерять более 11 миллиардов рублей из-за ухода с отечественного рынка голливудского кино.

Зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России в начале марта. Одной из первых организаций, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, стала The Walt Disney Company. К ограничениям присоединились Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Евгений Шульгин
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