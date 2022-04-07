Российское кино предложили экспортировать за рубли

«Ведомости»: российский кинопрокатчик предложил иностранным партнерам контракты в рублях

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» предложил иностранным партнерам заключение новых контрактов в альтернативных евро и доллару валютах. Об этом пишут «Ведомости».

Гендиректор компании Вадим Верещагин уточнил, что речь идет о продаже фильмов в Латинскую Америку за рубли и местную валюту, в Китай — за рубли и юани. Такая вынужденная мера связана с тем, что любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их в основном через американские или европейские банки. Также кредитные организации в условиях санкций приняли решение о приостановке любых платежей в Россию.

Таким образом, «Централ Партнершип» предлагает зарубежным партнерам открывать счета в российских банках и проводить операции по механизму, утвержденному для контрактов по экспорту газа за рубли.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала The Walt Disney Company. К ограничениям присоединились Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

В марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран, указывали, что в контрактах указана другая валюта.

5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что рубль хорошо противостоит введенным против России западным санкциям. «Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — прокомментировал Боррель.