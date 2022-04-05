В ЕС оценили сопротивление рубля санкциям
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что рубль хорошо противостоит введенным против России западным санкциям. Его слова приводит РИА Новости.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — прокомментировал Боррель.
Ранее в апреле директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». По ее словам, курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми Москвой действиями. В Кремле с такой позицией не согласились.
Как говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности санкций Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля.