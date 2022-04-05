В ЕС оценили сопротивление рубля санкциям

Глава дипломатии ЕС Боррель признал противостояние российского рубля санкциям Запада

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что рубль хорошо противостоит введенным против России западным санкциям. Его слова приводит РИА Новости.

«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — прокомментировал Боррель.

Ранее в апреле директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». По ее словам, курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми Москвой действиями. В Кремле с такой позицией не согласились.

Как говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности санкций Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля.