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В ЕС оценили сопротивление рубля санкциям

Глава дипломатии ЕС Боррель признал противостояние российского рубля санкциям Запада
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что рубль хорошо противостоит введенным против России западным санкциям. Его слова приводит РИА Новости.

«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. [Президент России Владимир] Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», — прокомментировал Боррель.

Курс доллара от TradingView

Ранее в апреле директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». По ее словам, курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми Москвой действиями. В Кремле с такой позицией не согласились.

Как говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности санкций Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля.

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Платон Щукин
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