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Кремль заявил об агрессивном характере НАТО

Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 8 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что любое расширение Североатлантического альянса не несет безопасности и стабильности.

7 апреля на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции на Украине.

Он также уточнил, что НАТО расширит контакты со странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией).

Ранее сообщалось, что подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации готовится Финляндия. В беседе с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев допустил, что в ответ на это Россия может ограничить торговые отношения со страной.

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Евгения Куликова
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