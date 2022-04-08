Белоруссия составила перечень недружественных стран

Правительство Белоруссии утвердило список недружественных государств

Правительство Белоруссии утвердило список недружественных государств, которые ввели ограничительные меры против руководства республики или ее экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень кабмина вошли все без исключения страны Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария. Украины в этом в списке не оказалось.

Ранее президент республики Александр Лукашенко временно запретил белорусским банкам рассчитываться с резидентами недружественных стран до поступления особого распоряжения. Документ также обязывает финансовые организации отказывать резидентам недружественных государств в приеме платежных требований.