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Белоруссия составила перечень недружественных стран

Правительство Белоруссии утвердило список недружественных государств

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Правительство Белоруссии утвердило список недружественных государств, которые ввели ограничительные меры против руководства республики или ее экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень кабмина вошли все без исключения страны Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария. Украины в этом в списке не оказалось.

Ранее президент республики Александр Лукашенко временно запретил белорусским банкам рассчитываться с резидентами недружественных стран до поступления особого распоряжения. Документ также обязывает финансовые организации отказывать резидентам недружественных государств в приеме платежных требований.

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Алевтина Запольская
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