Белоруссия приостанавливает платежи недружественным иностранным резидентам

Белоруссия приостановила платежи резидентам недружественных стран. Соответствующий указ был подписан президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что документ защищает национальные субъекты хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов стран, которые совершают «в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия».

Данный документ также обязывает банки и прочие финансовые организации отказывать резидентам недружественных государств в приеме платежных требований.

Ранее Лукашенко разрешил министерству финансов, предприятиям и банкам исполнять обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции против Минска, в национальной валюте — белорусских рублях. Также правительство получило право вводить сбор за досрочное расторжение договоров (например, кредитных или арендных), инициированное зарубежными компаниями или гражданами из государств, которые ввели ограничения в отношении Белоруссии.