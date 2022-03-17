Лукашенко разрешил платить по белорусскому госдолгу в рублях

Лукашенко дал Минфину право рассчитываться по внешнему долгу в национальной валюте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил министерству финансов, предприятиям и банкам исполнять обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции против Минска, в национальной валюте — белорусских рублях. Указ президента «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» опубликован на сайте Минфина.

«В случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое замораживание реализуемых на территории республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте, министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета министров (его президиума) обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте», — указано в комментарии министерства к документу.

Указ также предусматривает ряд иных ответных мер в отношении иностранных компаний-резидентов, зарегистрированных в недружественных государствах. В частности, правительство получило право вводить сбор за досрочное расторжение договоров (например, кредитных или арендных), инициированное зарубежными компаниями или гражданами из государств, которые ввели ограничения в отношении Белоруссии.

В качестве ответной санкции Лукашенко также предоставил белорусскому правительству права в одностороннем порядке приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Чтобы предотвратить отток капитала из страны, власти запретили гражданам из недружественных государств продавать акции белорусских компаний. Кроме того, с момента подписания указа правительство вправе устанавливать повышенную ставку налога на доходы иностранных организаций в отношении выплат (дивиденды, роялти, процентные доходы).

Белоруссия испытывает трудности с обслуживанием госдолга из-за дефицита евро и долларов, так как европейские санкции ударили по основным источникам валюты для страны — экспорту калия и нефти. В январе Литва перестала пропускать в своих портах поставки белорусского калия, а в марте ЕС пообещал санкции в отношении этой экспортной статьи государства. Эстония также заявила о прекращении поставок белорусских нефтепродуктов через свою территорию, хотя этот транзит и не попадал под европейские санкции.