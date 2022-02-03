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Эстония нанесла новый удар по Белоруссии

Премьер Эстонии Каллас сообщила об остановке транзита нефтепродуктов из Белоруссии

Фото: Reuters

Поставки белорусских нефтепродуктов через территорию Эстонии прекращаются, хотя этот транзит и не попадал под европейские санкции. О новом ударе по Минску, который должен принести ему дополнительные проблемы, объявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение», — подчеркнула она на пресс-конференции правительства. По ее словам, внешняя политика республики основана на ценностях, а не на выгоде и будет сохраняться в качестве таковой.

Ранее эстонские СМИ выяснили, что Минск использует Эстонию для транзита рекордно крупных партий нефтепродуктов. В 2021 году их объем увеличился в три раза по сравнению с обычным потоком. Экспорт нефтепродуктов позволяет действующему руководству Белоруссии получить доступ к валюте, чтобы с ее помощью гасить долги и закупать иностранные товары.

До этого Минск самостоятельно остановил поставки нефтепродуктов через Литву, перенаправив их в российские порты. Поводом для таких действий стали персональные санкции, которые Вильнюс ввел против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других высокопоставленных чиновников за силовое подавление протестов летом и осенью 2020 года.

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При этом поставки калия через порт Клайпеды, основной источник валюты для Белоруссии, Минск не останавливал. Транзит был прекращен лишь в январе 2022 года. Литва приняла такое решение под угрозой санкций США. Лукашенко не исключил, что этот экономический конфликт может перейти в горячую фазу. Накануне, 2 февраля, стало известно, что с 7 февраля Белоруссия останавливает транзит литовских грузов по своей территории. В Вильнюсе не исключили, что примут ответные меры.

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Платон Щукин
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