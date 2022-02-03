Литва пригрозила Белоруссии новыми санкциями

Если Белоруссия действительно остановит транзит литовских грузов по железной дороге с 7 февраля, то Вильнюс может ввести новые санкции для своей защиты. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс, передает LRT.

По его словам, оценить, насколько угрозы Минска реальны, пока невозможно, но следует быть готовым к любым вариантам, чтобы защитить национальные интересы. Кулешюс подчеркнул, что политико-правовыми мерами дело не ограничится, следует готовить и альтернативу ограничительным мерам. Чиновник пообещал, что вскоре правительство уточнит возможные действия.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните напомнила, что иногда даже к самым странным угрозам следует относиться всерьез, сообщает Delfi. Она заметила, что вероятность потока нелегальной миграции со стороны Белоруссии в свое время оценивалась невысоко, однако проблема возникла.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте добавила, что пока непонятно, во что стране обойдутся белорусские санкции. Для начала следует посмотреть, что на практике будет делать Минск. Министр финансов Гинтаре Скайсте полагает, что Литва сможет выстроить другие логические

цепочки, так что убытки окажутся невелики.

Ранее польская компания Orlen, владеющая Мажейкяйским нефтеперерабатывающим заводом в Литве и поставляющая нефтепродукты на Украину через Белоруссию, объявила, что перенаправит транспортные потоки через Польшу. В пресс-службе заметили, что благодаря заранее предпринятому расширению логистических возможностей новый маршрут приведет к минимальным потерям.

Накануне пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз объявил, что с 7 февраля республика останавливает транзит железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовской железной дороги». Это действие стало ответом на прекращение транзита калийных удобрений белорусского производства в порт Клайпеды, на которое Вильнюс пошел под угрозой санкций США.