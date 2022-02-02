Белоруссия нашла способ ответить на санкции Литвы

Ввиду литовских санкций Белоруссия приняла решение запретить железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Его слова передает БЕЛТА. Мера вступит в силу 7 февраля.

«Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн на сумму более одного миллиарда долларов ежегодно», — подчеркнул спикер МИД.

С 26 января Литва перестала пропускать в своих портах поставки белорусского калия, а с 1 января расторгла все контракты на доставку. Остановка транзита связана с санкциями США, которые вступили в силу с декабря, — в список предприятий попал «Беларуськалий» (БКК). Калий является ключевой позицией экспорта Белоруссии — на БКК производится каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. Анатолий Глаз подчеркнул, что Минск неоднократно предлагал Вильнюсу договориться, но литовская сторона не пошла на диалог, и теперь Белоруссия нашла способ ответить на ограничения.

По словам пресс-секретаря МИД, прямые убытки Клайпедского порта, Литовских железных дорог и иных участников литовской цепочки поставок составят сотни миллионов евро. Кроме того, Минск планирует отсудить у Вильнюса миллионы евро по искам, поданным в литовский суд, и штрафным санкциям за расторжение контрактов. «Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль», — заключил Глаз.

По заявлению премьера Белоруссии Романа Головченко, Минск подготовился к санкциям Литвы и перенаправил составы с калием в российские порты, а производитель — основной поставщик валюты для государства — почти не потеряет в доходах благодаря росту мировых цен. «Мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы», — отмечал Роман Головченко. Однако СМИ выяснили, что российские компании-владельцы терминалов ничего не знают о транзите белорусских грузов, да и возможен он будет только за счет снижения экспорта поставщиков из России. Почти все российские мощности по перевалке законтрактованы отечественными компаниями. В Кремле подтвердили, что транзит калийной продукции через российские порты пока не начался, но вопрос обсуждается.