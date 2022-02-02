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Кремль прокомментировал перенаправление транзита белорусских удобрений

Песков: перенаправление транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Вопрос о перенаправлении из Литвы в порты России транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня и он обсуждается. Так ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если я не ошибаюсь, пока эти потоки еще не начались. По деталям все-таки лучше в Минэкономразвития», — заявил он, отвечая на вопрос, началась ли поставки удобрений через российские порты и в состоянии ли Россия справиться с этим транзитом.

Ранее «Литовские железные дороги» решили отказаться от транзита продукции «Беларуськалия». Предприятие — один из главных источников валюты для республики — попало под санкции США. Предоставленная для его партнеров отсрочка истекает в апреле, но Вильнюс остановит транзит уже в феврале. Три поданные заявки на поставки с этого периода были отклонены.

Если Литва с февраля действительно остановит транзит белорусского калия в порт Клайпеды, то Минск в течение нескольких дней приведет в действие ответные угрозы, сказал президент Белоруссию Александр Лукашенко. Какие угрозы надо будет привести в исполнение, он не уточнил.

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Платон Щукин
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