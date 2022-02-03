Литва нашла способ обойти белорусские санкции

Запрет Белоруссии на железнодорожный транзит грузов из Литвы не повлияет на поставку нефтепродуктов на Украину. Способом обойти санкции станет перенаправление транспортных потоков через Польшу. Об этом со ссылкой на сообщение польской нефтеперерабатывающей компании Orlen пишет ТАСС.

В пресс-службе компании указали, что последовательно расширяют свои логистические возможности. Президент Orlen Даниэль Обайтек подчеркнул, что ситуация на границе обязывает думать о безопасности региона и стабильности поставок клиентам.

С этой целью Orlen купила литовскую компанию Mockavos Terminalas, получив полный контроль над единственным железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкаве. Сделка позволит без проблем увеличить объемы поставок топлива с Мажейкяйского НПЗ в Литве (также принадлежит Orlen) на территорию Польши.

В компании подчеркивают, что благодаря заранее принятым решениям действия белорусских властей скажутся только на доходах самого Минска. В минувшем году Orlen поставила на Украину миллион тонн нефтепродуктов, после остановки транзита по своей железной дороге Белоруссия лишится средств за него.

Об ответных мерах в адрес Литвы, запретившей с 1 февраля транзит калийный удобрений производства «Беларуськалия» по своей территории, власти Белоруссии объявили 2 февраля. Минск перекроет границу для погруженных на станциях «Литовской железной дороги» нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений. Речь идет о транзите 1,5-1,6 миллиона тонн грузов на сумму более миллиарда долларов.

Вильнюс пошел на запрет транзита белорусских удобрений из-за санкций США. В Вашингтоне пытаются лишить Минск валютной выручки, а «Беларуськалий» является одним из основных поставщиков долларов в республику. До 1 апреля все клиенты компании должны прекратить с ней отношения, в противном случае они сами могут стать фигурантами санкций.

Белорусские власти утверждают, что в состоянии продолжить экспорт через российские порты, однако, как отмечают источники в отрасли, никаких конкретных действий в этом направлении не предпринимается. Свободных мощностей российских терминалов недостаточно, как решать эту проблему, на белорусском предприятии не знают, а настроения там близки к паническим. В Кремле подтвердили, что транзит калийной продукции через российские порты пока не начался.