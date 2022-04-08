В Белоруссии признали NEXTA террористической организацией

Верховной суд Белоруссии признал журналистский проект NEXTA террористическим

Верховный суд Белоруссии признал журналистский проект NEXTA, основанный активистами Степаном Путило и Романом Протасевичем, террористической организацией. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Проект NEXTA возник как Telegram-канал и приобрел известность после начала массовых акций протеста в Белоруссии. Вскоре после этого он был признан экстремистским, а его экс-главред Протасевич схвачен белорусскими силовиками после посадки самолета Ryanair в мае 2021 года.

Суд охарактеризовал ресурс и его структурные подразделения LUXTA и NEXTA Live как представляющие угрозу национальной безопасности. Большая часть его редакции уехала в Польшу.

Заявление о признании каналов террористическими подал генеральный прокурор страны Андрей Швед. C этой инициативой он обратился к суду 24 марта 2022 года.