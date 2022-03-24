В Белоруссии предложили признать NEXTA террористической организацией

Генпрокурор Белоруссии Швед предложил признать NEXTA террористической организацией

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд республики заявление о признании террористической организацией неформальную организацию NEXTA. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В своем заявлении Швед также предложил признать террористическими структурные подразделения NEXTA — NEXTA Live и LUXTA.

Telegram-канал NEXTA был основан белорусским журналистом Степаном Путило, проживающим в Польше. Канал активно освещал массовые протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, когда, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в ноябре 2020 года внес основателя канала и его бывшего главного редактора Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их нахождение в нем обосновывается обвинением по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии (Массовые беспорядки).

В октябре 2021 года министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими NEXTA, NEXTA Live и LUXTA.