Telegram-канал NEXTA признан экстремистским в Белоруссии

Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности», — сказано в сообщении.

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NEXTA был основан белорусским журналистом Степаном Путило, проживающим в Польше. Канал активно освещал массовые протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.

В ноябре белорусский КГБ внес Путило и бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в список террористов.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. Белорусские силовики арестовали двух пассажиров: Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Бывшего главреда обвинили в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. В июне его отпустили под домашний арест.

На белорусском государственном телевидении вышло интервью Протасевича, в котором он признал вину и заявил об иностранном финансировании оппозиции. Однако медики и журналисты заметили следы пыток и удушения на кадрах с признательными показаниями блогера.