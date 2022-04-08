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Бывшие супруги Мэри-Кейт Олсен и брат Саркози решили продать общий дом

Бывшие супруги Мэри-Кейт Олсен и брат Саркози решили избавиться от дома в Нью-Йорке
Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бывшие супруги — актриса Мэри-Кейт Олсен и брат 23-го президента Франции Николя Саркози Оливье — собрались продать общий дом со скидкой, сообщает The New York Post.

Олсен и Саркози решили избавиться от особняка в 20 минутах ходьбы от Центрального парка в Нью-Йорке, который так и не стал их семейным домом. Саркози приобрел таунхаус на Восточной 49-й улице в 2014 году, за полтора года до женитьбы на одной из сестер-близнецов Олсен. Стоимость сделки составила 13,5 миллиона долларов.

Незадолго до свадьбы будущие супруги решили полностью реконструировать дом, однако въехать в него Олсен и Саркози так и не удалось. Когда летом 2021 года после их развода дом впервые выставили на продажу, за него просили 11,5 миллиона долларов, однако теперь цена упала на миллион долларов до 10,5 миллионов (более 850 миллионов рублей). При этом, кроме покупки дома, будущему хозяину придется платить ежегодный налог на недвижимость более чем в 100 тысяч долларов (8,1 миллиона рублей), а также доделать начатый ремонт.

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Площадь пятиэтажного таунхауса 1921 года постройки составляет более 800 квадратных метров. На протяжении многих лет здесь жила знаменитая актриса Кэтрин Хепберн. Дом отличают кессонные (с многоугольными углублениями) потолки высотой более шести с половиной метров. Кроме того, он декорирован деревянными панелями, зеркальными стенами и арочными окнами. В продаваемом помещении обустроены шесть спален и пять каминов. Жильцам также доступен небольшой уединенный сад на открытом воздухе на одном из этажей. Для парковки автомобиля предусмотрен гараж.

Ранее избавиться от дома в Нью-Йорке решила звезда фильма «Один дома» Элли Кемпер. Сумма, которую актриса просит за объект, составляет 2,9 миллиона долларов.

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