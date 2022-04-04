Звезда фильма «Один дома» решила избавиться от квартиры в Нью-Йорке

Американская актриса Элли Кемпер решила избавиться от квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке

Американская актриса Элли Кемпер, которая снялась в шестом фильме франшизы «Один дома», выставила на продажу квартиру в квартале Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. Об этом сообщает Dirt.

Кемпер вместе с мужем, сценаристом и продюсером Майклом Команом, и двумя детьми решила избавиться от шестикомнатной квартиры в одном из самых шикарных районов Нью-Йорка. При этом новое место, где планирует обосноваться семья, остается неизвестным.

Квартира в Верхнем Ист-Сайде площадью 170 квадратных метров была куплена шесть лет назад за 2,88 миллиона долларов. С тех пор там провели капитальный ремонт, однако сумма, которую супруги попросили за объект, практически не изменилась — 2,9 миллиона долларов (более 245 миллионов рублей).

Выставленные на продажу апартаменты расположены на первом этаже 13-этажного дома из красного и оранжевого кирпича 1916 года постройки. Ежемесячная плата за обслуживание составляет чуть более 2,9 тысячи долларов в месяц (около 245 тысяч). В доме разрешено проживание с домашними животными.

В светлой квартире в пастельных тонах обустроены три спальни и три ванные комнаты. Внутри также есть просторное фойе, большая столовая, многочисленные шкафы для одежды, две мраморные ванны, а также камин в гостиной.

Ранее своей жилье в Нью-Йорке решили продать актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Они выставили на продажу роскошный пентхаус на Манхэттене со скидкой в два миллиона долларов за 19,5 миллиона долларов (на тот момент более 16,5 миллиарда рублей).