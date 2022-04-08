ООН предсказала миру продовольственный кризис

Глава ФАО ООН Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. Его слова передает РИА Новости. Такой прогноз Дунъюй объяснил снижением продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине.

Глава ФАО отметил, что текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием. «Уже более двух лет пандемия COVID-19 продолжает негативно сказываться на нашей жизни, нашем здоровье и нашей экономике, сильнее всего ударяя по беднейшим слоям населения, которые больше всего подвержены последствиям пандемии и больше всего страдают от роста цен на продукты питания и топливо», — подчеркнул Дунъюй.

Он напомнил, что по индексу ФАО в марте мировые цены на продовольствие выросли сразу на 12,6 процентов до рекордных показателей. Столь быстрое подорожание основных продуктов питания, таких как пшеница и растительные масла, приводит к резкому увеличению расходов потребителей по всему миру. В особенности кризис губителен для самых бедных слоев населения и может привести к росту числа «недоедающих людей» уже в 2022 году.

Покупательная способность наименее состоятельных жителей падает, в то время как правительствам приходится тратить большие средства на повышенные расходы на здравоохранение и борьбу с пандемией. «Более высокие цены на удобрения сегодня могут привести к снижению их использования в следующем сезоне и, возможно, в последующий период, а реальная перспектива снижения производства продовольствия приведет к еще большему росту цен», — заключил Дунъюй.

Россия является одним из основных экспортеров базовых видов сырья для производства зерна, удобрений, энергоносителей, напомнил ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. По его мнению, западные санкции в отношении страны являются еще одной причиной возможного продовольственного кризиса.