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ООН предсказала миру продовольственный кризис

Глава ФАО ООН Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире
Цюй Дунъюй

Цюй Дунъюй. Фото: Jack Abuin / ZumaPress / Globallookpress.com

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюй предсказал падение аграрного производства в мире. Его слова передает РИА Новости. Такой прогноз Дунъюй объяснил снижением продовольственной безопасности и доступности топлива для населения на фоне российской спецоперации на Украине.

Глава ФАО отметил, что текущий геополитический кризис усугубил и без того сложную ситуацию с продовольствием. «Уже более двух лет пандемия COVID-19 продолжает негативно сказываться на нашей жизни, нашем здоровье и нашей экономике, сильнее всего ударяя по беднейшим слоям населения, которые больше всего подвержены последствиям пандемии и больше всего страдают от роста цен на продукты питания и топливо», — подчеркнул Дунъюй.

Он напомнил, что по индексу ФАО в марте мировые цены на продовольствие выросли сразу на 12,6 процентов до рекордных показателей. Столь быстрое подорожание основных продуктов питания, таких как пшеница и растительные масла, приводит к резкому увеличению расходов потребителей по всему миру. В особенности кризис губителен для самых бедных слоев населения и может привести к росту числа «недоедающих людей» уже в 2022 году.

Покупательная способность наименее состоятельных жителей падает, в то время как правительствам приходится тратить большие средства на повышенные расходы на здравоохранение и борьбу с пандемией. «Более высокие цены на удобрения сегодня могут привести к снижению их использования в следующем сезоне и, возможно, в последующий период, а реальная перспектива снижения производства продовольствия приведет к еще большему росту цен», — заключил Дунъюй.

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Софья Ермакова
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