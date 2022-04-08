В России заявили о нехватке мест для ездивших ранее за границу туристов

Fun&Sun: курорты РФ смогут принять лишь половину от ранее уезжавших отдыхать за границу

Российские курорты смогут принять только половину того потока туристов, которые раньше ездили в отпуск за границу. Об этом заявил председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший «TUI Россия») Тарас Демура, передает РИА Новости.

По его словам, в стране не хватает сертифицированного жилья, которое могло бы удовлетворить спрос путешественников. «Разве что в случае, если клиенты будут готовы пойти на понижение класса своего отдыха. Но половину тех, кто выезжал за рубеж, российские курорты принять смогут», — уточнил Демура.

Кроме того, эксперт поделился планами компании по реализации зарубежных туров. Так, в настоящее время Fun&Sun разрабатывает варианты создания собственной перевозки Турцию, Египет и ОАЭ совместно с авиакомпаниями Red Wings, «Ямал», Turkish Airlines, Emirates и FlyDubai. «Но этим мы не ограничиваемся, смотрим на Юго-Восточную Азию. Там сейчас активно снимаются ограничения», — отметил Демура.

Ранее в апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма и предсказал десятикратный потенциал для его развития. По его словам, в нынешних условиях безопасные путешествия для россиян можно обеспечить только на территории страны.

