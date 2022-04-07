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В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма

Фото: Сергей Пятаков / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма и предсказал десятикратный потенциал для его развития. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в нынешних условиях безопасный туризм для россиян можно обеспечить только на территории страны.

«10 миллиардов рублей было выделено только на то, чтобы вывезти наших туристов, которые застряли в не дружественных нам странах», — подчеркнул Чернышенко.

Ранее правительство России продлило программу туристического кешбэка для поездок по стране до 15 апреля. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что принять участие в акции смогут еще как минимум 1,5 миллиона путешественников.

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Мария Гейн
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