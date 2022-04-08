Раскрыты причины отказа россиян от съемных квартир

«Яндекс Аренда» назвал необходимость платить «тройную цену» причиной отказа от съема жилья

Главной причиной отказа россиян от съемных квартир оказалась необходимость платить «тройную цену» при въезде — аренду за месяц, комиссию риелтору и залог. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Аренда» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

На подобную проблему указали 44 процента опрошенных специалистами россиян. Другие 17 процентов респондентов указали, что жилье трудно найти потенциальным квартирантам с животными и детьми. Еще 12 процентов считают основной проблемой долгие поиски оптимального по всем характеристикам варианта.

Аналитики сервиса также выяснили, сколько в среднем стоит снять квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы определить размер «тройной цены», которую придется отдать при переезде — по данным аналитиков, такое условие встречается в 80 процентах объявлений о долгосрочной сдаче в аренду.

По оценкам «Яндекс Аренды», в среднем арендовать студию или однокомнатную квартиру в Москве в пределах МКАД стоит 47 тысяч рублей в месяц. Получается, с 50-процентной комиссией риелтору придется сразу заплатить порядка 117,5 тысячи рублей. При аренде на таких же условиях двухкомнатной квартиры, которая в среднем по столице стоит 71 тысячу рублей, необходимо будет отдать от 177 тысяч рублей.

В Петербурге средняя съемная квартира-студия или «однушка» стоит 28,1 тысячи рублей — при въезде потребуется заплатить от 70,2 тысячи рублей. Для аренды «двушки» при средней цене в 50 тысяч рублей придется накопить около 125 тысяч рублей.

Ранее специалисты «Домклик» выяснили, что в России собственники стали предлагать более дешевое жилье для аренды за счет роста предложения. Среди наиболее вероятных причин таких тенденций эксперты назвали отток мигрантов из страны и отъезд иностранных специалистов, а также тех россиян, которые потеряли работу и уехали в родные города.