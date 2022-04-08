Эстонские власти отпустили одного из руководителей Sputnik Meedia

Власти Эстонии отпустили шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву

Власти Эстонии отпустили одного из руководителей информационного портала Sputnik Meedia. Об этом сообщили в российском посольстве в республике, передает Telegram-канал РИА Новости.

Отмечается, что эстонские правоохранители отпустили ранее задержанную шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву.

О задержании Черышевой стало известно 7 апреля. Вместе с ней эстонские силовики задержали еще одного руководителя Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала. По версии следствия, они организовали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в объеме 350 тысяч евро. Кроме того, их обвинили в поддержке информационного портала, несмотря на введенные Европейским союзом (ЕС) ограничения.