Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Эстонии задержали двух руководителей Sputnik Meedia

В Эстонии задержали подозреваемых в нарушении санкций руководителей Sputnik Meedia

Эстонские правоохранители задержали двух руководителей информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала. Об этом сообщает Delfi.

По версии следствия, они организовали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в объеме 350 тысяч евро. Кроме того, Черышеву и Терестала обвинили в поддержке портала Sputnik Meedia, несмотря на санкции, введенные Евросоюзом 1 марта 2022 года

В декабре 2019 года власти Эстонии предъявили ультиматум журналистам Sputnik Estonia, потребовав прекратить работать на МИА «Россия сегодня». Чиновники указывали, что гендиректор МИА Дмитрий Киселев включен в санкционные списки ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США захотели лишить Россию всех доходов от нефти и газа
Европейские власти запутали биржевых торговцев
Стало известно об отказе Японии вводить эмбарго на поставки российского угля
Российское кино предложили экспортировать за рубли
Посол обвинил США в желании запятнать репутацию России
Назван средний возраст вагонов столичного метро
Девушка-гот стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин
NYT рассказала о разногласиях в НАТО насчет дальнейших отношений с Россией
Чубайса вызвали в суд
В ООН прокомментировали видео с расправой над российскими солдатами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.