В Эстонии задержали двух руководителей Sputnik Meedia

В Эстонии задержали подозреваемых в нарушении санкций руководителей Sputnik Meedia

Эстонские правоохранители задержали двух руководителей информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала. Об этом сообщает Delfi.

По версии следствия, они организовали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в объеме 350 тысяч евро. Кроме того, Черышеву и Терестала обвинили в поддержке портала Sputnik Meedia, несмотря на санкции, введенные Евросоюзом 1 марта 2022 года

В декабре 2019 года власти Эстонии предъявили ультиматум журналистам Sputnik Estonia, потребовав прекратить работать на МИА «Россия сегодня». Чиновники указывали, что гендиректор МИА Дмитрий Киселев включен в санкционные списки ЕС.