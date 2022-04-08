Опрос Elabe показал, что Ле Пен сократила отрыв от Макрона перед выборами до 1 процента

Кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократила отрыв от своего соперника лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона до одного процента. Об этом сообщают данные предвыборного опроса компании Elabe.

Макрон, судя по результатам опросов, по-прежнему сохраняет лидерство. В первом туре выборов он может набрать 26 процентов голосов, тогда как Ле Пен — 25 процентов. Во втором туре голосования отрыв такой же минимальный: Макрон набирает 51 процент голосов, а его соперница — 49 процентов.

Третью позицию в первом туре выборов может занять лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, получив голоса 17,5 процентов избирателей. За ним с большим отрывом следует Эрик Земмур, крайне правый политик, недавно основавший партию «Реконкиста». Ему свои голоса готовы отдать 8,5 процентов избирателей.

Ранее старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов заявил, что на грядущих выборах президента Франции самые высокие шансы на победу у действующего главы Пятой республики Эммануэля Макрона. При этом избежать второго тура вряд ли получится.