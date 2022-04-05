Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции

Политолог Осипов рассказал о высоких шансах Макрона на переизбрание президентом Франции

На грядущих выборах президента Франции самые высокие шансы на победу у действующего главы Пятой республики Эммануэля Макрона. При этом избежать второго тура вряд ли получится. Перспективы переизбрания Макрона в разговоре с «Лентой.ру» оценил старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

Главный и единственный соперник Эммануэля Макрона на предстоящем голосовании — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, с которой он соперничал во втором туре президентских выборов в 2017 году, рассказал политолог.

«Макрон является очевидным фаворитом в этой президентской гонке. На данный момент его отрыв в первом туре от Марин Ле Пен сокращается, по последним опросам он составляет около четырех процентов. Еще год назад считалось, что в первом туре Марин Ле Пен может опередить Эммануэля Макрона и проиграть ему во втором туре. То, что Марин Ле Пен сейчас проигрывает Макрону четыре процента, связано с кандидатурой основателя партии "Реконкиста" Эрика Земмура, который отбирает часть электората Марин Ле Пен», — рассказал он.

Предвыборная программа Макрона включает в себя усиление независимости Франции, которая прежде всего связана с укреплением оборонной политики с целью «противостоять войне высокой интенсивности, которая может вернуться на континент». Также он пообещал увеличить военный бюджет страны. По мнению Евгения Осипова, действующий французский лидер отстранился от внутриполитических вопросов во время предвыборной гонки.

«Для Макрона пока довольно позитивно развивается эта президентская кампания, от которой он, по сути, отказался. Он не ведет активную президентскую кампанию, концентрируясь на внешнеполитических событиях, например, на спецоперации на Украине, и считает, что для него эта позиция выгодна, поскольку позволяет не участвовать в дебатах об экономических проблемах Франции, каких-то неудачах, которые произошли за последние пять лет, о нереализованных реформах. Макрон обещал провести целый ряд знаковых для Франции реформ, но в основном из-за ковида они так и не были реализованы», — заключил он.

Макрон заявил о планах переизбраться на второй президентский срок 3 марта. «Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — сказал он.

Выборы президента Франции пройдут 10 апреля, второй тур намечен на 24 апреля.

